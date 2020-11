Dvojí metr: Svatba ano, registrované partnerství jen pokud jde o život

Kontroverzní informace, která se objevila na webu Covid Portál pod záštitou ministerstva vnitra, rozpoutala na sociálních sítích vášnivou debatu. Web totiž informuje o tom, že klasická svatba se i za aktuálního stavu může konat, ale vstup do registrovaného partnerství ne. Ten je možný jen tehdy, pokud hrozí, že by se odloženého svazku jeden z partnerů nedožil, nebo jde o cizince, kterému končí povolení k pobytu.

"Za stávajících podmínek lze vstupovat do registrovaných partnerství pouze tehdy, je-li tento krok neodkladný. Například v případě špatného zdravotního stavu jedné z osob, které chtějí vstoupit do partnerství, kdy je obava, že by se odloženého vstupu do registrovaného partnerství nemusela dožít, nebo z důvodu délky platnosti pobytových oprávnění cizinců, kteří jsou v roli budoucích partnerů. Vážnost důvodů je třeba řešit předem s matrikářem," informuje web Covid Portál.

Na sociálních sítích informace vyvolala bouřlivou diskuzi. Zuří zejména ti, kterých se nařízení týká. "Tohle už je totální a nechutná buzerace, diskriminace je sakra slabé slovo," zuří na facebooku organizace Jsme fér uživatelka Dája.

"To fakt?! Další argument do kapsy proti týhle absurdní politice sňatek versus registrace," rozčílila se uživatelka Tereza. "Já se v tom usilovně snažil najít nějaký epidemiologický smysl, protože tohle přece nemůžou v 21. století takhle na plnou hubu provést. No, nějak z toho nedokážu ten důvod vykoukat," připojil se v diskuzi přispěvatel David.

Nezisková organizace Jsme fér, která bojuje za práva sexuálních menšin, dokonce kvůli uznání práva na řádný sňatek založila petici. Jejím cílem je dosáhnout práva na klasické manželství i pro stejnopohlavní páry.

Petici podpořila například herečka Erika Stárková, její kolegyně Jana Plodková, zpěvačka Aneta Langerová, zpěvák Noid Bárta nebo starosta městské části Praha – Řeporyje Pavel Novotný (ODS). Pro je také herečka Alena Mihulová nebo tenistka Martina Navrátilová.

Ministerstvo vnitra se zatím k informaci na Covid Portálu nevyjádřilo.