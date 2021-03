Dvojice pašovala drogy do valdického vězení ve fixkách! Oběma hrozí pět let

Kriminalisté obvinili muže a jeho přítelkyni z drogových deliktů. Pár se totiž pokusil propašovat drogy do přísně střežené věznice ve Valdicích na Jičínsku.

Loni v listopadu se skupina vězňů ve valdické věznici domluvila, že si nechají poslat balíček. Dozorcům řekli, že nutně potřebují fixy na kreslení.



Vše podle policie zorganizoval 43letý odsouzený muž. Ten zkontaktoval svoji přítelkyni a zaúkoloval ji, aby sehnala pervitin a heroin, nakoupila potřeby na kreslení a do fixů pak nasáčkované drogy schovala.



Doporučený balíček se ale dostal jen k první kontrole uvnitř valdické věznice. Drogy byly odhaleny. Podle policistů zásilka obsahovala celkem 83 miligramů pervitinu a 67 miligramů heroinu. Množství to nebylo příliš velké. Zřejmě se dvojice pokusila zjistit, jestli je možné, aby se takto drogy do vězení dostaly.



Oba jsou obviněni z drogových deliktů a oběma hrozí až pět let vězení. Každoročně se vězeňské stráži podaří odhalit přibližně 10 takových pokusů, jak do Valdic drogy dostat. Například před koncem loňského roku bylo obžalovaných 15 lidí, kteří do Valdic pašovali drogy a zakázané léky.



Používali k tomu například úkryty v podrážce bot, dvojité poštovní obálky nebo upravené igelitové tašky. Mezi obžalovanými byla i 71letá seniorka.