Dvojitá relaxace zaručena! Francouz uvedl na trh víno s konopím

Dvojitý relaxační účinek je zaručený! Právě to slibuje výrobce od prvního francouzského vína s konopím. Lidé jej však musí konzumovat s mírou. Prvních přibližně 500 lahví "aromatizovaného nápoje na bázi vína“ je nově na trhu k dostání pod názvem Burdi W.

Přestože nelze legálně hovořit o vínu, Burdi W vzniklo stejným způsobem. "Je vyrobeno ze 100% odrůdy Petit verdot, která se pěstuje ve vinařské oblasti Médoc,“ popsal pro portál 20minutes Raphaёl de Pablo, který je tvůrcem celého projektu.



Lahodný nápoj navíc obsahuje také kanabidiol neboli CBD. Jedná se o látku, která se vyskytuje v konopí. Na rozdíl od THC je ve Francii legální, nezpůsobuje totiž psychotropní stavy. Má však relaxační účinek. Vývoj produktu trval více než tři měsíce.



Bylo totiž důležité, aby výrobce vystihl správný poměr vína a konopí. "Je to velmi komplikované, bylo třeba najít správnou kombinaci,“ doplnil de Pablo.



V jedné lahvi je nakonec 250 miligramů kanabidiolu. Vychází se však z předpokladu, že si ji rozdělí tři až čtyři lidé. Výrobce však slibuje, že lidé nebudou zklamáni. "Má ovocné tóny, ty připomínají černý rybíz. Po degustaci ihned cítíte relaxační účinek,“ doplnil.



Nápoj oceňuje také francouzský znalec vína Michel Rolland. "Není to ve skutečnosti víno, to je na něm i uvedené. Líbí se mi, že to připomíná vína, která znám a vychutnávám si je už 40 let,“ dodal Rolland.



I když jde ve Francii o první nápoj svého druhu, ve světě se nejedná o něco neobvyklého. Víno s konopím už pijí lidé například v Kalifornii nebo ve Španělsku. "Právě kalifornským vínem jsem se nechal inspirovat a vytvořil víno s konopím také pro Francii,“ uzavřel Raphaёl de Pablo.

