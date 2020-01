Dvojitá zlost rodičů: Nejdřív třídní schůzky, pak pokuty za parkování!

První polovina školního roku je téměř u konce, takže nastal i čas třídních schůzek. Pro mnohé rodiče se už tak jedná o stresující záležitost, pardubičtí strážníci ale našli způsob, jak jim tento den okořenit. Aby to měli blízko do školy, zaparkovali někteří rodiče na chodníku. Za to je teď čeká pokuta.