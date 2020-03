Dvoutýdenní karanténa? Pro řadu Čechů velký problém, bouří se

Lidé, kteří se od pátku vracejí z Itálie, musejí do domácí karantény - ta potrvá 14 dní. Celou tu dobu by neměli opustit své domovy. A to je pro řadu z nich neřešitelný problém. Musejí si zařídit například nákupy anebo neschopenku v práci. A proto se už začali objevovat i první odpůrci tohoto nařízení.