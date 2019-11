Dýchat z úst do úst, či oživovat jen rukama? Záchranář promluvil

"Doporučení tzv. „hands only CPR“ (tedy stlačování hrudníku bez umělého dýchání) platí jen pro určitý typ srdečních zástav a pokud bychom jej důsledně dodržovali, mnozí z pacientů, které se nám podařilo vrátit do života, by nepřežili," vysvětluje ředitel středočeské záchranky Jiří Knor.

"Nejde jen o pacienty v dětském věku, ale i o všechny dospělé, u kterých je příčinou srdeční zástavy závažná porucha dýchání. U těchto tzv. hypoxických srdečních zástav je právě umělé dýchání postupem, který odstraňuje příčinu srdeční zástavy a bez něj provádět neodkladnou resuscitaci nemá smysl," přibližuje Knor.

Nicméně dodává, že i stlačování hrudníku rukama má své místo, zvlášť pokud se použije u pacientů, kteří mají takzvané agonální dýchání (nápadně lapají po vzduchu).

"Pro laickou veřejnost platí, že je lépe provádět alespoň nepřímou srdeční masáž než nic," vysvětluje zkušený záchranář.

A zároveň popisuje dva případy, kdy bylo umělé dýchání pro záchranu pacientů naprosto klíčové. V tom prvním byla pacientkou teprve čtyřletá holčička, která se topila na koupališti.

Přivolaní záchranáři po příjezdu na místo zjistili, že je dívenka v klinické smrti. Nakonec se jí podařilo nejen oživit, ale ze všeho vyvázla bez následků. "Bez umělého dýchání (z plic do plic a následně samorozpínacím vakem) by neměla šanci," zavzpomínal na výjezd z 90. let minulého století ředitel záchranky.

Druhou pacientkou byla devětačtyřicetiletá žena s těžkým astmatem. I její stav záchranáři po příjezdu na místo vyhodnotili jako klinickou smrt. I ji se po dlouhé resuscitaci podařilo oživit a díky snaze zdravotníků v terénu a později i v nemocnici se i ona vrátila do plnohodnotného života.