E-shop, který Kremlíkovi zlomil vaz: Zdarma na něm pracuje šedesát lidí!

Nejen Češi, ale také lidé z Brazílie a Slovenska se podílejí na tom, aby Česká republika měla systém na prodej elektronické dálniční známky, a to zcela zdarma.



Společně mají jediný cíl, vytvořit ho za víkend a ukázat státu, že nemusí vyjít na sta miliony korun. Zapojit se do projektu prý chtělo na 300 lidí. "Všem těm, které jsme odmítli, děkuju a zároveň se omlouvám. My jsme se museli spokojit s šedesáti dobrovolníky, abychom to zvládli uřídit," prohlásil organizátor projektu Tomáš Vondráček.



Podle organizátorů jde zatím vše podle plánu. Základní rozhraní e-shopu jsou už prý hotová. Propojit je teď musí s dalšími částmi systému. Vývojáři pracují i přes noc. "Je tady kompletně zajištěný catering a spací zóna. Máme karimatky a deky, ale na ty dvě tři hodinky se to dá vydržet," popsal programátor a organizátor Michal Fedorko.



Organizátoři neměli na přípravu projektu ani celý týden. Softwarový maratón zvaný hackaton vznikl kvůli předražené zakázce, která vedla k politické šarádě. Vladimír Kremlík skončil v čele ministerstva dopravy, novým ministrem se stal zároveň šéf průmyslu Karel Havlíček a ve hře je trestní oznámení, které chce podat premiér.



V neděli by se měl premiér a ministr Havlíček přijít na projekt podívat. Hackaton sleduje i předseda Pirátů a softwarový vývojář Ivan Bartoš. "Lidé, kteří by mohli být s rodinou, tak chtějí ukázat, že i zakázky, za které stát utrácí stamiliony, se dají dělat efektivně. Je tady super atmosféra. Myslím si, že to zvládnou a to jádro, ten prototyp toho softwaru v neděli spatří světlo světa," řekl.



Hackaton potrvá do nedělní 18. hodiny. Výsledkem má být základ systému, který ale musí dostat ještě přesnou podobu a také části, s nimiž mohou pracovat jen IT dodavatelé s bezpečnostní prověrkou.