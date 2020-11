Česko se připravuje na Vánoce. Hlasujte o nejhezčí stromek. ANKETA

Sociální sítě začaly pomalu ale jistě zaplavovat fotografie letošních vánočních stromků. Jak už tomu bývá zvykem, tak vzhled stromů vzbudil mezi občany měst vášnivé debaty. Například vánoční stromek v Sokolově se lidem příliš nezamlouvá.

"To je koště, no hrůza,“ komentuje na facebooku vánoční stromek jeden z obyvatel Sokolova. "Nerada kritizuji, ale tohle je opravdu ošklivý stromek. Snad to spraví ozdoby,“ zní další z komentářů.

Pozitivní reakce naopak sklidil vánoční strom v Brně, který už tradičně na náměstí přivezlo koňské spřežení. "Je moc krásný. Tradice dovézt ho na místo koňským povozem je úžasná,“ pochvaluje si stromek žena na facebooku.

Vánoční strom stojí také už i v Jaroměři. I tam si ho obyvatelé velice pochvalují. Jinak tomu není ani v Kolíně, kde letos stojí na náměstí šestnáctimetrová jedle, kterou městu darovali obyvatelé bytového domu v Káníně u Opolan.

Anketa Jaký stromek vám přijde nejošklivější? Jaroměř 3 2 hlasy Šumperk 7 4 hlasy Čáslav 5 3 hlasy Kolín 8 5 hlasů Sokolov 45 27 hlasů Trutnov 3 2 hlasy Nepomuk 2 1 hlas Znojmo 15 9 hlasů Kralupy nad Vltavou 5 3 hlasy Rožnov pod Radhoštěm 7 4 hlasy Chrudim 0 0 hlasů Hlasovalo 60 lidí.

V čtvrtek odpoledne postavili strom také na náměstí v Čáslavi. V následujícím týdnu bude stromek ozdoben. V neděli byl také v obci Kamenný přívoz pokácen strom pro Prahu. Ten by se měl na Staroměstské náměstí přesunout v pondělí.

Máte už ve vašem městě také vánoční strom? Zašlete nám jeho fotku na zpravy@nova.cz.

Města se připravují na oslavy vánočních svátků, které letos ovlivní epidemie. Podívejte se na reportáž televize Nova: