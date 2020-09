Roušky, zavřená pošta a novela DPH. PŘEHLED změn od 1. září

Září s sebou přinese mnoho změn, ať už ve zpřísnění opatření proti Covid-19, tak i novely zákona. Redakce TN.cz si pro vás připravila přehled toho, co vás od září čeká.

Roušky

Od 1. září se opět vrací bezpečnostní opatření v podobě povinného zakrývání úst a nosu na určitých místech. Roušky budeme muset nosit například v zařízeních zdravotních a sociálních služeb, ve veřejné dopravě, na úřadech či vnitřních akcích nad 100 osob.

Roušky budou povinné také uvnitř nádražních budov a letišti. V pondělí to oznámila hygiena.

Karanténa

Zkracuje se také nařízená doba karantény. Ta bude od září snížena z čtrnáctí dnů na pouhých deset. Nakažený však musí být před návratem do společnosti minimálně tři dny bez příznaků nemoci. Karanténa se přitom měla zkrátit už v srpnu. “Rozhodli jsme se pro sjednocení dat. Bude to stejně od 1. září jako znovuzavedení roušek v hromadné dopravě a zdravotnických a sociálních zařízeních,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Novela o DPH

Od 1. září také nabývá účinnost novela zákona o DPH. Ta obsahuje změny v Přiřazení přepravy u řetězových dodání zboží v rámci Evropské unie, dodání a pořízení zboží v rámci režimu skladu (tzv. call off stock sklady), osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu a důkazní prostředky pro osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu.

Otevírací doba na poště

Česká pošta se rozhodla upravit návštěvní dobu u svých poboček, od září se bude změna týkat 265 poboček, zbylé pobočky čeká změna až v říjnu. Celkově by se tak měla upravit otevírací doba zhruba u 1500 pošt. Ty budou mít nově otevřeno dva dny v týdnu od 10:00 do 18:00 a tři dny od 8:00 do 16:00. Na celkový seznam se můžete podívat zde.

Školy a školní rok

Změny zasáhnou také české školství, školy totiž budou moci ve svém řádu omezit nebo úplně zakázat používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízeních v prostorách školy a školských zařízeních.

Nový školní rok s sebou přinese také změny v maturitních zkouškách. Novela školního zákona zrušila povinnost konat 3 zkoušky ve společné části maturitní zkoušky, i nadále si budou žáci moci vybrat, zda chtějí maturovat z cizího jazyka nebo z matematiky.

Písemná práce a ústní zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se stane součástí školní maturity, společná státní část se bude ve všech předmětech skládat pouze z didaktických testů.

Zdravotní pojišťovny

Do konce září mají lidé také poslední šanci si změnit svou zdravotní pojišťovnu, jelikož ji lze změnit jenom jednou za 12 měsíců, a to vždy k 1. červenci nebo 1. lednu, zároveň je ale nutné přihlášku podat nejpozději tři měsíce před požadovaným datem.

Nový vzhled Facebooku

Od září se také mění vzhled Facebooku, pokud se vám tedy nový vzhled nelíbí, tak vám nezbyde nic jiného než si zvyknout, jelikož možnost přepnutí do klasického vzhledu od září zmizí.

Změny v MHD

Mnohé změny čekají také většinu hromadné dopravy, a to především ve velkých městech jako je Praha a Brno. Týkají se především autobusových a tramvajových linek. Pro více informací je vhodné sledovat stránky vašeho dopravce.