Odporné chování! Mladík hodil s kotětem a chlubil se tím na internetu

Zvrácené video sdílel na svém instagramovém účtu jeden ze zúčastněných. Mladíka na videu hecuje parta kamarádů, aby hodil s malým kotětem. Ten se nenechá dlouho přemlouvat a skutečně se rozběhne a nebohé kotě se smíchem zahodí do dálky. To letí několik metrů, než tvrdě dopadne. "Dělej, zahoď ji, vole!," zní jeden z hlasů na videu.

Pod videem se okamžitě strhla vlna příspěvků, ve kterém lidi chlapcovo jednání odsuzují a výjimkou není ani vyhrožování fyzickým napadením. "Doufám, že mu to karma vrátí," zní jeden z příspěvků na sociálních sítích. "Ten by potřeboval šlápnout do úsměvu," píše se v dalším komentáři.

Po vesnici, ve které chlapec bydlí začal také někdo vylepovat plakáty s nápisem "Mistrovství světa v hodu kočkou".

Samotný mladík se také vyjádřil na svém Instagramu. "S tou kočkou jsem udělal pí*ovinu a mega mě to mrzí, ale už to nejde vrátit. Chtěl jsem vás jen informovat, že jsem si to uvědomil a kočičku mám doma (nic jí není) a chci jí vrátit to, co jsem jí tím pádem způsobil," omlouvá se. Fotku kotěte každopádně nezveřejnil, takže lidé v komentářích o jeho stavu pochybují.

Lidé po zveřejnění videa začali na mladíka také podávat trestní oznámení. "Dnes jsem byl na policii v Rakovníku. Pán, který to byl včera nahlásit na PČR 1 neuvedl žádné informace. Oznámení bylo podáno na neznámého pachatele,“ uvedl Matthew B. na internetu.

"Případu se skutečně intenzivně věnujeme společně se Státní veterinární správou. Totožnost všech účastníků známe, jednání a míru jejich zavinění prověřujeme,“ informovala policie na Twitteru.