Alergie nebo chronický kašel? Bez potvrzení nesmí dítě do školky

Pokud chce rodič své dítě umístit do školky, tak musí nejprve podepsat prohlášení, že se u dítěte neobjevily příznaky respiračního onemocnění. Jakmile se u dítěte objeví příznaky ve školce, ta je z nařízení ministerstva nucena ho poslat domů.

Dítě se poté nesmí do školy vrátit do té doby, dokud nemá potvrzení od pediatra, že je zdravé. Takto se to může opakovat i několikrát do měsíce.

"Minulé úterý mi volali poprvé ze školky, že dcerka kašle, ať si pro ni dojedu. A že bez lékařské zprávy mi ji do školky druhý den nevezmou. Dnes jsem si znovu vyslechla, že dcerka zítra do školky nemůže, protože kašle a opět, že bez zprávy o zdravotním stavu ji do školky nevezmou,“ komentuje situaci čtenářka TN.cz

Pozor by si měli dát především rodiče, jejichž dítě je alergik či trpí chronickým kašlem. Dítě totiž nesmí bez lékařského potvrzení, že dítě trpí formou respiračního onemocnění, do školy přijmout.



"Pokud u dítěte přetrvávají příznaky infekčního onemocnění jako rýma a kašel, které jsou ovšem projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost. Po odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy,“ uvedlo ministerstvo školství.