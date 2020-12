Změny v daních i vyšší mzda. Leden potěší vaše peněženky. PŘEHLED

Novela zákoníku práce

Novelou zákona prochází zákoník práce, který od 1. ledna umožní zřízení sdíleného pracovního místa pro dva zaměstnance. Dvěma zaměstnancům se stejným druhem práce umožní rozvrhnout pracovní dobu dle jejich vlastních potřeb a nároků zaměstnavatele, a to tak že v rámci pracovní doby bude pracovní místo vždy obsazeno alespoň jedním z nich.

Stravenkový paušál a výpočet dovolené

Novinkou je také změna ve vyplácení stravenek. Zaměstnanci budou moci místo stravenek dostávat peníze. V současné době dostává v Česku stravenky zhruba 1,5 milionu zaměstannců.

Změní se také výpočet dovolené, který se od ledna bude vypočítávat přímo podle odpracovaných hodin. V současné době se dovolená vypočítává z odpracovaných dní.

Zrušení superhrubé mzdy

Výraznou změnou, kterou zaměstanci pocítí z výplaty za leden je zrušení superhrubé mzdy. Poslanci zrušili superhrubou mzdu a snížili sazbu daně z příjmu na 15 procent. Navíc zvýšili daňovou slevu na poplatníka, která by se nově měla odvozovat od průměrné mzdy za předminulý rok, což v praxi činí téměř 800 korun měsíčně pro každého navíc.

Zvýšení důchodů

Od 1. ledna dojde také k valorizaci vyměřovacího základu dávek, což znamená, že se budou odvozovat od vyšších příjmů. Za následek to bude mít zvýšení jak nemocenských dávek, tak ošetřovného nebo důchodů. Podle nového návrhu by se měl průměrný starobní důchod zvýšit o 839 korun měsíčně.

Zvýšení minimální mzdy

V lednu se také zvýší minimální mzda o 600 korun na 15 200 korun měsíčně. Jedná se však o podstatně méně, než původně navrhovala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Ta chtěla navýšení až o 1800 korun, vláda však návrh zamítla.

Zaměstnavatelé však poukazují na to, že společně s minimální mzdou budou muset v době krize zvednout také mzdu zaručenou, která se vyplácí v osmi stupních podle odbornosti, odpovědnosti a složitosti práce.

Změny výše platby zdravotního pojištění

Pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) se výše platby pojistného u pojišťovny mění každý rok mění. Například u Všeobecné zdravotní pojišťovny je od 1. 1. 2021 minimální záloha OSVČ 2 393 korun místo dosavadních 2 352 korun. Zvýšit si odváděnou částku musí všechny OSVČ, které mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ a dosud platí současné minimum 2 352 Kč, případně platí více než tuto částku, ale míň než 2 393 Kč.

Zvýšení platů zdravotníků

Od 1. ledna se také zvýší tarifní platy zdravotníků a pracovníků v sociálních službách od 10 procent. Učitelům vzrostou platy o 4 procenta. Ostatních státních zaměstnanců se zvýšení netýká.

Paušální daň a EET

Sněmovna schválila také návrh paušální daně, která živnostníkům přinese nejen zjednodušení odvodových povinností a snížení administrativy, ale také finanční úsporu. Využít ji budou moci OSVČ s ročním příjmem do jednoho milionu korun.

Zároveň zůstává i nadále vypnuta elektronická evidence tržeb (EET), a to až do roku 2022. Podnikatelé tak nemusí až do konce příštího roku evidovat své tržby.

