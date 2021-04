Egypt zadržel loď, která blokovala průplav. Chce miliardové odškodné

Egyptské úřady zadržely obří kontejnerovou loď Ever Given, která minulý měsíc skoro na týden zablokovala Suezský průplav. Po majiteli plavidla požadují odškodné přes 900 miliónů dolarů (kolem 20 miliard Kč).

“Loď je nyní oficiálně zadržena,“ uvedl šéf správy průplavu. Rozhodnutí vydal soud a v úterý bylo doručeno posádce lodi, informuje agentura AP.

Plavidlo nebude moci opustit Egypt, dokud se její majitel nedohodne na vypořádání škody. Minimální suma byla stanovena na 900 miliónů dolarů a zahrnuje záchrannou operaci a náklady na zastavení provozu včetně poplatků, o které Egypt za týden přišel.

Nezávisle na tom vede prokuratura vyšetřování příčin nehody, při které loď během písečné bouře najela na mělčinu u břehu a vzpříčila se.

Ever Given vlastní japonská společnost Shoei Kisen Kaisha, provozuje ji tchajwanská firma a pluje pod panamskou vlajkou, což by mohlo případný soud zkomplikovat a značně prodloužit. Správa průplavu proto majiteli doporučuje uvedené mimosoudní vyrovnání. Ten údajně zatím nic platit nechce.

Blokování jedné z nejdůležitějších lodních cest světa značně ztížilo mezinárodní obchod. Stovky lodí musely čekat a bylo zablkokváno devět miliard dolarů denně.

