Nedostatek turistů přinese obří ztráty. Češi letos nechtějí moc ani do kempů

Od minulého roku, kdy je Česko prakticky bez zahraničních turistů, přichází další rána. Zatímco minulý rok Češi trávili dovolenou v tuzemsku, letos se vydávají za hranice.

"Byť se očekávalo, že v letošním roce kvůli pandemii a opatřením budou kempy přeplněné a nebude tolik karavanistů jezdit do zahraničí, tak ten propad, co nám majitelé kempů hlásí, je na 20 až 30 procentech oproti minulému roku," řekla Klára Hájek Velinská z Asociace kempování a karavaningu.

Lidé prý kvůli protiepidemickým opatřením odkládají i návštěvy památek. S odlivem turistů se potýká i hrad Karlštejn, ti zahraniční podle kastelána zcela chybí. "Když to srovnám s loňským rokem, tak máme úbytek asi 45 až 40 procent," informoval kastelán Lukáš Kunst.

To potvrzují i průvodci. "Co se týká poznávacích zájezdů, autobusových, tak ty nejsou vůbec. Nejezdí se od nás a nejezdí se ani k nám," popsal situaci Stanislav Voleman z Asociace průvodců.

Ještě před dvěma lety byste se při čekání na orloj ani nehnuli, teď je Staroměstské náměstí poloprázdné a po turistech ani stopy. A Češi prý po roce lockdownu dávají spíše přednost přírodě. "Snažíme se utéct do hor, k vodě a do přírody. Šumava, Krkonoše, to jsou ta nejvytíženější místa," řekl Jan Herget z příspěvkové organizace Czech Tourism.

Za kratší dovolené prý podle provozovatelů můžou měnící se protiepidemická opatření i délka bezinfekčnosti po absolvování testu na koronavirus.

