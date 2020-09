Ekonomové i opozice se shodují: Daně se budou muset zvyšovat

Jana Maláčová odráží kritiku svého návrhu na sociální síti argumenty o solidaritě se staršími spoluobčany a zároveň odmítá, že dělá jen populistické kroky před volbami.



“Dopřáli byste vaší mamince, tátovi, babičce nebo dědovi 417 korun navíc? Máte pocit, že si vaši rodiče nebo prarodiče žijí nad poměry? A teď ruku na srdce–⁠ jsou soběstační nebo jim pravidelně finančně pomáháte?“ ptá se na sociální síti Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí.



Opoziční poslanci nesouhlasí a vládní návrhy ve velkém kritizují.



“Současná vláda se chystá rekordně snížit daně, zvýšit důchody nad valorizaci, maximalizovat investice a současně tvrdí, že vzniklý deficit státního rozpočtu bude dočasný a vrátí se nám to z hospodářského růstu. Problém je, že tahle konstrukce nejspíš nevyjde a odneseme to my všichni především na kvalitě školství a zdravotnictví, no a nakonec to schytají i ti důchodci,“ uvedl na sociální síti poslanec Mikuláš Ferjenčík (Piráti).

Perpetum mobile na penze

Nesouhlas s rozdáváním peněz vyjádřil i Miroslav Kalousek (TOP 09)

"V popisu práce ministra práce a sociálních věcí není rozdávání, ale dlouhodobá udržitelnost systémů. Je to druhý nejdůležitější ekonomický post ve vládě. Leč ministr musí být schopen chápat, že peníze se nejdřív musí vydělat," reagoval předseda poslaneckého klubu TOP 09.

Martin Kupka, místopředseda ODS, šel ještě dál. Ministryni Maláčové spočítal, kolik ministrů sociálních věcí měla strana, kterou sama zastupuje. Daně a platy po zrušení superhrubé mzdy. Takhle to má nově vypadat!

"A máme tady otázku za 18 miliard: Když neustále ministryně Maláčová argumentuje nízkými důchody, kolik ministrů sociálních věcí měla ČSSD za posledních 20 let? Nemusíte volat příteli na telefonu: Špidla, Škromach, Šimerka, Marksová, Krčál, Maláčová," kontruje ministryni Kupka.

V dnešním tisku už ministryně financí Alena Schillerová (ANO) potvrdila, že daně se budou zvyšovat. Zatím jen ty z neřestí, jakými jsou například alkohol nebo tabák. Podle ekonomů to ale nebude vše.

“Vláda se začíná vážně zabývat tím, jak zalátá rekordní výpadek veřejné kasy. V letošním roce je třeba počítat se schodkem minimálně 400 miliard korun. V příštím roce nelze vyloučit deficit až kolem 300 miliard korun. To dohromady představuje minimálně 700 miliard korun. Podstatnou část této obrovské sumy musí vláda vzít řadovým občanům a firmám ve formě daní, protože sama žádné peníze nevydělává,“ analyzuje Lukáš Kovanda z Národní ekonomické rady vlády. Konec superhrubé mzdy. Hamáček řekl, kdo bude mít nejnižší daně

Za neřesti Češi minulý rok utratili více než 200 miliard korun. Nejvíce za tabák, více než 110 miliard. Následuje alkohol za více než 93 miliard korun. Zvýšení daní za neřesti ale podle Kovandy nebude stačit. "Lze předpokládat, že v dalších letech dojde například k výraznému růstu majetkových daní, například daně z nemovitosti. Vláda bude zřejmě muset přistoupit k růstu spotřební daně z pohonných hmot, ale také k zavedení zcela nových daní, například ekologického rázu," uzavřel Lukáš Kovanda, člen Národní ekonomické rady vlády.