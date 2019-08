Elektřinu čeká další zdražení! Za kolik ji pořídíte teď? SROVNÁNÍ

Cena elektřiny letos opět poroste. Podle ekonomů se do ledna 2020 průměrně zvýší o pět až šest procent. Zdražení se projeví i na tarifech jednotlivých dodavatelů energie v Česku. Podívejte se, za kolik teď elektřinu pořídíte.

Oproti loňskému roku nás sice čeká mírnější zdražení elektřiny, ale stejně si za ni připlatíme o několik stovek více. "Cena elektřiny stoupne do ledna 2020 o 5 až 6 procent," uvedl pro TN.cz ekonom Lukáš Kovanda.

Dodavatelé v Česku tak budou zvedat i ceny pro domácnosti. Podle Kovandy by však nemělo dojít ke zvýšení napříč ceníky, jelikož dodavatelé nabízejí více tarifů. "Některé domácnosti například zaplatí o 15 procent více, některé naopak vůbec nic navíc," dodal Kovanda.

Připravili jsme proto pro vás přehled jednotlivých dodavatelů a tarifů, které nabízejí. Data v tabulkách jsou uvedená za spotřebu elektřiny, a to na svícení, ohřev vody a topení. Odhadovaná celková spotřeba pro domácnost je 13 800 kWh/rok.

Ceny se však mohou lišit pro různé oblasti. Například údaje pro Innogy nebo E.ON jsou v tabulce uvedené pro domácnost v Praze. Dále je pak také rozdíl, zda žijete v bytě nebo v domě. A případně jaká je velikost vaší domácnosti - ať rozlohou či počtem jejích obyvatel.

ČEZ má na stránkách rozklikávací kalkulátor cen elektřiny, ale tabulku ve stejném formátu jako ostatní velcí dodavatelé elektřiny nedodal s odkazem na ceník vyvěšený na webu.

"Přibližná cena za elektřinu pro domácnost při roční spotřebě 13 800 kWh je za nás 2200 korun měsíčně. Dále k ceně budou připočteny další položky, například daně určené státem," řekla TN.cz mluvčí ČEZu Alice Horáková.



Rozdíl je také v tom, zda lidé uzavřou smlouva na rok či na dobu neurčitou. Cenu tarifů ovlivňuje i takzvaná distribuční sazba, která závisí na tom, zda se elektřinou jen svítí a vaří, či například také vytápí.

Zdražování elektřiny nás čeká i v dalších letech. "Až do roku 2025 každým rokem bude cena elektřiny růst o 10 procent, a to z důvodu emisních povolenek, za které musejí dodavatelé platit. Povolenky zdražily od roku 2018 do dnešního dne o 265 procent. Od toho se pak odvíjí i cena pro domácnosti," vysvětlil situaci Kovanda.

Do ceny elektřiny v České republice se nejspíš promítne i připravované uzavření uhelných a jaderných elektráren v Německu do roku 2022.