Elektronické neschopenky jsou tady! Změny čekají i samotné pacienty

Od čtvrtka by měli lékaři v ordinacích vystavovat místo papírových elektronické neschopenky. Systém, který propojuje lékaře, zaměstnavatele a správu sociálního zabezpečení, má ulehčit i pacientům, kteří nebudou muset běhat s potvrzením do práce. Jenže někteří lékaři e-neschopenky vystavovat nechtějí, protože je prý systém nedotažený.

Zatímco doteď museli nemocní po návštěvě lékaře doklad donést zaměstnavateli, teď má být vše snazší. Díky eNeschopence budete moct jít od lékaře rovnou domů, na rozdíl od té současné totiž nebudete muset nosit tištěnou verzi zaměstnavateli.

Informaci o pracovní neschopnosti odešle lékař elektronicky správě sociálního zabezpečení hned poté, co neschopenku vystaví. "Od lékaře ta informace jde na Českou správu sociálního zabezpečení a teprve odtamtud k zaměstnavateli," vysvětlil náměstek ministryně práce a sociálních věcí Robin Povšík.

Nemocnému přesto nadále zůstává povinnost zaměstnavatele o své pracovní neschopnosti informovat. Stačí ale jen telefonát nebo SMS zpráva.

Přesto, že by měla eNeschopenka začít platit za pár dní, mnoho lidí o ní zatím neví, jak vyplynulo i z ankety TV Nova.

Část praktických lékařů chce ale systém elektronických neschopenek bojkotovat. Je podle nich drahý a pomalý. "Je to dobrá myšlenka, ve stávajícím stavu ale nepřipravená a nedotažená do fáze, která by byla odzkoušená. Je to rizikové," sdělil lékař Václav Šmatlák.

Stěžují si i na to, že ani digitální neschopenka se neobejde bez papíru. Musí totiž vytisknout pacientovi takzvaný průkaz práce neschopného. Za nedodržování nového systému jim přitom hrozí až desetitisícová pokuta.