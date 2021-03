Elektronické systémy v ČR končí fiaskem. Stát pokulhává, tvrdí IT experti

Sčítání lidu, systém na dálniční známky, registrace seniorů k očkování proti covidu-19. To jsou jen některé z příkladů zavedení novinek, které alespoň v začátcích provázely velké problémy. Stát podle IT odborníků v digitalizaci veřejné správy pokulhává a pouští do světa málo vyzkoušené projekty.

Jednou je nikdy, ale dvakrát je zvyk. Zdá se, jako by tohle dánské přísloví bylo ušito na míru pro elektronické systémy české veřejné správy. To, že je jejich zavádění problémové, už tak nějak zvykem je. "Vůbec mně to nepřekvapuje," zaznělo v anketě TV Nova.

"Já mám pocit, že ty informační systémy státní správy nepotřebují hackerský útok. Že to hroucení mají jako vlastnost," vyjádřil se prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti.

V polovině roku 2012 se po dlouhých přípravách spustil elektronický registr vozidel. První dny provozu byly jednou velkou katastrofou. Kolem systému na elektronické známky se vedly dohady tak dlouho, až se ho pokusila dát dohromady parta nadšenců.

Nakonec stát svůj e-shop loni v prosinci spustil. Bez "porodních bolestí" se to neobešlo.

Patnáctý leden byl s nadějí vyhlíženým prvním dnem, kdy bylo možné registrovat seniory k očkování proti covidu-19. Byly to ale pořádné nervy.

Podle odborníků se pod křídly státu stávají věci, které by v komerčním sektoru byly jen těžko myslitelné. "Je naprosto evidentní, že pokud někdo něco navrhl, testoval, spustil a ono to 24 hodin nejede, tak to někdo špatně navrhl a špatně otestoval," myslí si IT expert Miroslav Lujka.

Jedním z důvodů stále se opakujících problémů může být nedostatek špičkových IT odborníků ve státní správě. Ta totiž může soukromému sektoru v platech jen těžko konkurovat.