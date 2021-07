Elenka (6) rodině po tornádu pomáhá, jak umí. Zapojila i mladší sestřičku

I měsíc po řádění tornáda na jihu Moravy se najdou Češi, kteří dělají vše pro to, aby pomohli lidem ze zasažených obcí. Mezi dobrovolníky se dokonce objevují i děti. Třeba šestiletá Elenka z Lysé nad Labem začala prodávat své plyšáky, aby získala peníze pro rodinu z Hrušek.

Už je to více než měsíc od chvíle, kdy několik obcí na jižní Moravě zpustošilo tornádo. Snaha některých lidí ulevit ostatním od jejich trápení ale neutichla. Důkazem je i příběh rodiny Jany Konvalinové.

Ona a její blízcí z Lysé nad Labem pomáhají prakticky od začátku. Protože ale chtěli, aby peníze mířily konkrétním lidem, od přátel si nechali dát tip na rodinu, která by pomoc uvítala. Tou se stali Vališovi z Hrušek. Rodičům dvou holčiček tornádo silně poničilo dům.

"Udělali jsme sbírku a po kamarádech jsme vybrali nějaké peníze, které jsme jim poslali," vysvětlila Jana Konvalinová. S Vališovými zůstává v kontaktu a příležitostně dál posílá i materiální pomoc. Příběh rodiny zasáhl i téměř sedmiletou Elenku.

"Elenka, jak jsme se o tom doma pořád bavili a řešili to, tak řekla, že chce taky nějak pomoct," vysvětlila maminka dívky. Nejprve se prý vrhla do záhonů a hledala okurky, které by mohla zpeněžit. Těch ale bylo příliš málo, a tak přišla řada na její plyšáky.

"Otevře si vrata, strčí tam stolek, pod kancelářské sponky za schránkou strčí cedulku, sedí mezi dveřma a vystaví si plyšáky a čeká, až někdo půjde okolo. Tříletou ségru honí po ulici a ta musí vyvolávat, že prodává plyšáky," popisuje hrdá maminka.

Své hračky Elenka prodává za dvacet korun. Dvacetikorunu pozná, jiné hodnoty ji maminka učí. A je to potřeba. Lidé jsou jejím počínáním tak dojatí, že nechávají peněz i víc. Holčičce se za týden podařilo vybrat už necelé dva tisíce korun.

