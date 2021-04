Elon Musk představil neurotechnologii, která má pomoci lidem s paralýzou

Tříminutové video ukazuje Pagera, samce makaka s čipy vloženými po obou stranách mozku, jak hraje Mind Pong. I když byla opice vycvičena k pohybu joystickem, ten je ve videu odpojený. Zdá se, že makak ovládá pálku jednoduše tím, že přemýšlí o pohybu rukou nahoru nebo dolů.

"Neuralink produkt umožní někomu s paralýzou ovládat chytrý telefon myslí rychleji než někdo, kdo používá palce," napsal Musk ve čtvrtek na Twitteru. Neuralink funguje tak, že zaznamenává a dekóduje elektrické signály z mozku pomocí více než 2000 elektrod implantovaných do oblastí opičí motorické kůry, které koordinují pohyby rukou a paží, uvedl komentář ve videu.

"Pomocí těchto dat kalibrujeme dekodér matematickým modelováním vztahu mezi vzory nervové aktivity a různými pohyby joysticků, které vytvářejí."

Neuralink, the implant company owned by SpaceX and Tesla CEO Elon Musk, has released a video in which a monkey appears to play the computer game Pong using only its mind. https://t.co/DtbX10ukcP pic.twitter.com/8ncghtFVdR