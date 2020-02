Strach o Eltona Johna: Nedozpíval píseň a odvedli ho z pódia! VIDEO

"Úplně jsem ztratil hlas. Nemůžu zpívat. Omlouvám se,“ řekl svým fanouškům Elton John.

Podle BBC zpěvák vypadal, že propukne v pláč poté, co se opřel o své piano a potřásl hlavou. Hudebník již na začátku koncertu informoval o tom, že mu lékaři diagnostikovali zápal plic.

I want to thank everyone who attended the #EltonFarewellTour gig in Auckland tonight.



I was diagnosed with walking pneumonia earlier today, but I was determined to give you the best show humanly possible. pic.twitter.com/5hBSJNqWl1