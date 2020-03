Školačka Ema (12) bojuje o život! Testy potvrdily koronavirus

Velmi vážný průběh nemoci zažívá dvanáctiletá Ema. Ta bojuje o svůj život na dětském oddělení v nemocnici v Atlantě. V neděli 15. března zde byla hospitalizována se zápalem plic. O několik dní později jí testy potvrdily nákazu koronavirem. Její stav se ale nadále zhoršoval, proto musela být následující den připojena na plicní ventilátor. Nyní je ve vážném, ale stabilizovaném stavu, uvedl její bratranec Anthony pro CNN.

Zatím není vůbec jasné, kde se dívka nakazila. V nedávné době necestovala, ani neměla žádné dřívější zdravotní problémy. Jedná se o prvního pacienta s Covid-19 v tomto věku, který by měl tak těžký průběh nemoci. Dívka navíc v minulosti neměla žádné dýchací nebo srdeční potíže.

Nemocnice, kde je dívka hospitalizována, potvrdila CNN, že pacient byl testován pozitivně na koronavirus. "Pacient zůstává v izolaci, zavedli jsme preventivní opatření. Další podrobnosti nebudeme sdělovat s ohledem na práva pacienta," uvedla mluvčí nemocnice Jessica Popeová.

Lékaři a experti dosud uváděli, že nejrizikovější skupinou jsou starší lidé a ti se zdravotními komplikacemi. Děti s diagnostikovaným koronavirem mohou virus šířit, ale průběh jejich nemoci je mírný. To potvrzují i statistiky Chinese Center for Disease Control and Prevention (Čínské centrum pro kontrolu a prevenci nemocí). Ty uvádějí, že pouze jeden pacient mladší 20 let zemřel na Covid-19.

Anthony se rozhodl svěřit s příběhem své rodiny proto, aby si ostatní uvědomili, nakolik je koronavirus vážnou hrozbou. "Vím, nakolik je to nebezpečné. Každý neustále říká, že to neohrožuje mladé lidi. Ale tady je 12letá dívka bojující o svůj život. Lidé by si měli teď víc držet společenský odstup. Musí se starat o své děti a musí tohle brát vážně," řekl.