V ceně letenky máte i pohřeb! Emirates se snaží nalákat cestující

Lékařské výlohy až do několika milionů korun i pohřeb zaplatí letecká společnost Emirates svým pasažérům, kteří se nakazí koronavirem během letu. Pojištění pokrývá celý měsíc od data letu.

Nová strategie společnosti, o které informovala ve středu, se snaží zvýšit poptávku po letech během pandemie. Pokud se pasažér během letu nakazí, uhradí nemocnému léčebné náhrady až do výše 150 tisíc eur, což je přibližně 3,95 milionu korun. Například za karanténu v hotelovém pokoji společnost zaplatí 100 eur, tedy asi 2630 korun na den po dobu dvou týdnů.

Pokud by došlo k úmrtí cestujícího na Covid-19, nabídnou Emirates 1500 eur, přibližně 40 tisíc korun na pohřeb dotyčného.

Společnost nabízí finanční kompenzace do konce října tohoto roku a platí na dalších 31 dní od "okamžiku, kdy provedete první let, a pokrývá vás, i když cestujete dále do jiného města," uvedla.

Emirates nebude platit náklady za testování. Cestující také musí společnost kontaktovat, aby před schválením nákladů odsouhlasila výdaje.

"Je to investice z naší strany, ale stavíme zákazníky na první místo a věříme, že tuto iniciativu uvítají," řekl v tiskové zprávě generální ředitel skupiny Emirates šejch Ahmed bin Saíd Al Maktúm pro portál Air Live.