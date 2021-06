Emmu (14) naposledy viděl otec, když šla spát. Pak zmizela, hledá ji policie

"Dívka byla naposledy viděna 11. června kolem půl dvanácté v noci. To jí otec posílal spát. Byl to právě on, kdo její zmizení nahlásil," uvedla na dotaz TN.cz v úterý odpoledne policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Pohřešovaná Emma je vysoká 160 centimetrů, hubená, má šedomodré oči a rovné, středně dlouhé hnědé vlasy s pěšinkou uprostřed. Podle pátračů vypadá o jeden až dva roky starší, než je její skutečný věk.

Na sobě měla mít v době zmizení úzké modré džíny, šedou mikinu s kapucí a bílé sportovní boty značky Fila. "Policisté žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu pohřešované dívky, aby neprodleně podali zprávu na nejbližší policejní služebnu nebo na tísňovou linku 158," uzavřela Raindlová.