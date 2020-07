Energie mají zlevnit, šmejdi číhají na příležitost a mají novou fintu

Kvůli koronakrizi by následující topnou sezónu mohly zlevnit plyn a elektřina. To ale podle odborníků ponouká k rozjetí byznysu různé šmejdy s energiemi.

Stačí jedno nevhodně vyřčené "ano" po telefonu a odběratel energie má najednou uzavřenou nevýhodnou smlouvu. Očekávaného poklesu cen za plyn a elektřinu využívají šibalové z řad dodavatelů energií.



"Po telefonu zákazníkům, často starším lidem a seniorům, představují levnější nabídky s odkazem na právě pokles cen energií kvůli pandemii. 'Šmejdi' ale své oběti mohou navštívit také osobně, a doslova jej 'ukecávat' k podpisu nové smlouvy. I na to jsou odborně proškoleni," vysvětlil ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) Lukáš Kovanda.



V zákoně není výslovný požadavek, aby byla smlouva v písemné podobě. Je tak možné ji sjednat i po telefonu. Jde o takzvanou distanční smlouvu.

Nemusí jít přitom jen o neznámé dodavatele. V některých případech volají i zavedené a známé energetické společnosti, dodal Kovanda. "Celý průběh může být zpočátku velmi nenápadný. Operátoři se představí, vysvětlí výhodnou nabídku a prezentují slevu. Pokud osloveného nabídka zaujme a vyžádá si její zaslání písemně, může se stát, že za několik dnů u něj zazvoní kurýr se smlouvou a nebude chtít odjet, dokud se smlouva nepodepíše. V takové situace je snadné podlehnout nervozitě a nátlaku," uvedl.

Odstoupení či výpověď smlouvy o dodávkách energií nesmějí být podle energetického zákona spojené s žádnou sankcí."V některých případech se neuzavírá přímo smlouvu o dodávkách energií, nýbrž oslovený souhlasí s přihláškou do aukce pořádané někým jiným, než je dodavatel energií. Když si vše rozmyslí, je mu opět naúčtována vysoká smluvní pokuta," objasnil Kovanda.



Člověk, který podepíše smlouvu o zprostředkování nového dodavatele energií, se tak většinou na několik let vzdává práva na rozhodování o svém dodavateli. "Často je součástí takové smlouvy i udělení plné moci, která umožňuje zprostředkovateli měnit dodavatele energií, jak se mu zachce. Pokud by chtěl spotřebitel od smlouvy odstoupit po vypršení 14denní lhůty nebo by nesouhlasil s novým dodavatelem, hrozí mu několikatisícové pokuty," popsal ekonom.



