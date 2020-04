Epidemie již byla na ústupu. Chování během Velikonoc to ale zřejmě změní

Vypadá to, že Česko získává v boji s koronavirem náskok. Reprodukční číslo přenosu nákazy poprvé kleslo pod hodnotu jedna. A to znamená, že přenos nemoci Covid-19 se na našem území zpomaluje. Podle epidemiologů ale ještě zdaleka není vyhráno.

Premiér Andrej Babiš ve čtvrtek řekl, že Česká republika vede v poločase nad nemocí Covid-19 jedna nula. A skoro to vypadá, jako by si koronavirus vzal jeho slova k srdci. Reprodukční koeficient přenosu nákazy nemoci totiž klesl pod hodnotu jedna.

"To znamená, že jeden člověk již nakazí méně než jednoho dalšího člověka. Tedy, že počet nakažených se začíná snižovat," vysvětlil hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal.

Před vyhlášením nouzového stavu se hodnota reprodukčního čísla pohybovala kolem 2,64, po dvanáctém březnu rychle klesla na 1,84. Včera pak hodnota dosáhla 0,9. Radovat se by ale mohlo být předčasné.

"Mám dojem že se nám následující týden vymstí to, co se stalo v těchto čtyřech teplých dnech. A mám obavu, že tam ten nárůst bude," prohlásil epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Lidé během Velikonoc totiž nedostatečně dodržují bezpečnostní opatření. Před tím už v minulých dnech varoval například šéf Ústředního krizového štábu a ministr vnitra Jan Hamáček. "Samostatný balík je to, co nás čeká o Velikonocích. My nebudeme formulovat nějaká speciální doporučení pro naše občany. Ta čísla jsou dobrá jenom proto, že občané naše nařízení dodržují," apeloval před svátky na disciplinovanost občanů.

Podle epidemiologů je pravděpodobné, že reprodukční číslo po svátcích opět mírně vzroste. Mělo by jít ale o nárůst pouze v řádu desetin. Cílem je nyní dostat reprodukční číslo na hodnotu osm desetin. V tu chvíli by se totiž dalo hovořit o zastavení nárůstu nakažených koronavirem.