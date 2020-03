Epidemie koronaviru může být psychicky náročná. Profesionálové nabízí pomoc zdarma

"Současná situace představuje pro řadu lidí enormní psychickou zátěž. Ať již jde o ty, kteří se bojí nákazy, jsou nemocní či mají někoho takového mezi nejbližšími. Nebo o lékaře, sociální pracovníky, odborníky v laboratořích, v záchranných službách apod. Těm všem chceme touto

cestou alespoň nějak pomoci,“ prohlásil autor projektu, psychoterapeut Pavel Pařízek.

Do projektu se zapojili zkušení profesionálové, studenti, tvůrci webových stránek a spousty dalších. Všichni bez nároku na jakoukoliv odměnu.

Konzultace můžou probíhat telefonicky nebo prostřednictvím internetu, v současné chvíli je osobní kontakt víceméně vyloučen.

"Je normální, že se někteří lidé bojí. Nebo že jim současná mimořádná situace zasahuje do jejich vztahů, financí apod. Je to pochopitelné a je lepší si říct o nějakou pomoc, než to v sobě dusit. Může jít o jednorázovou intervenci nebo opakovanou konzultaci. Profesionálům, kteří toho – lidově řečeno - mají plné zuby, nabízíme tzv. supervizi,“ dodal Pavel Pařízek.

Na internetových stránkách www.delamcomuzu.cz lidé najdou kontakty na osoby různých takzvaných pomáhajících profesí, jde o psychology, psychoterapeuty či studenty těchto oborů.

Projekt, který probíhá ve spolupráci s Českou asociací pro psychoterapii, má omezenou dobu trvání. Po skončení epidemie koronaviru rozhodnou autoři o ukončení projektu. Vybrané peníze od případných dárců budou následně převedeny na charitativní účely.