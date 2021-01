Epidemie se v ČR zastavila. Na uvolnění zákazů ale zapomeňte

Příznivý vývoj začíná mít šíření nákazy novým koronavirem v ČR. Ministr zdravotnictví ale nepřipouští, že by stát mohl v nejbližších dnech zmírnit některá restriktivní opatření.

"Růst epidemie se zastavil, situace stran šíření nákazy se opět začíná zlepšovat. To ovšem vůbec neznamená, že bychom nyní mohli současná opatření měnit,“ prohlásil ve čtvrtek ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) na tiskové konferenci. Poukázal na nutnost držet nejpřísnější stupeň omezování běžného života obyvatel (PES 5) ještě po nějakou dobu.

"Stále ještě je příliš mnoho nově diagnostikovaných. A to zejména v nejvíce ohrožené skupině obyvatel, tedy mezi nejstaršími lidmi,“ zdůraznil ministr. Zdravotníci denně přijímají do nemocnic 600 až 700 pacientů s covidem-19. Blatný připustil, že částečně je nápor nakažených kompenzován propouštěním uzdravených lidí z nemocnic, ale pořád to znamená obrovskou zátěž pro zdravotníky.

Kapacita akutní lůžkové péče už je ve většině nemocnic vyčerpána a aktuálně hrozí neposkytování náležité péče některým nemocným. Upozornila na to Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) ve svém pondělním prohlášení.

"V současné chvíli jsou konkrétní podmínky takové, že – nikoli vinou vedoucích pracovníků těchto zdravotnických zařízení – chybí kvalifikovaný zdravotnický personál. Úroveň péče tedy odpovídá této objektivní skutečnosti,“ uvedli zástupci zdravotníků, kteří v boji s covidem-19 stojí v první linii. Pod dokumentem je podepsán také náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý, který je i předsedou ČSARIM.

Z jejich vyjádření je patrné, že specialisté na přetížených lůžkových odděleních s koronavirovými pacienty už si musí vybírat, komu poskytnou lepší péči. „Rozsah poskytované péče je určován reálným předpokladem klinického prospěchu (např. jen někteří pacienti jsou indikováni do intenzivní péče, jen někteří pacienti jsou indikováni k umělé plicní ventilaci nebo k jiným postupům přístrojové podpory orgánových funkcí – ECMO apod.) a je to plně v kompetenci ošetřujícího lékaře,“ konstatovali autoři prohlášení.

Přestože ministr Blatný se proti informacím o selektování koronavirových pacientů tento týden ohradil, připouští, že situace v nemocnicích je vážná. „Zejména je potřeba udělat všechno pro to, abychom ulehčili nemocnicím,“ zdůraznil na čtvrteční tiskové konferenci. Očekává, že ještě tento týden budou počty pacientů přijímaných k hospitalizaci vysoké. Mohou dokonce i nějakou dobu mírně růst, ale příští týden by se měla situace podle Blatného zvrátit.

Rozsáhlé šíření nákazy v lednu a s tím spojenou zátěž nemocnic přičítá ministr tomu, že vláda před Vánocemi uvolnila některá restriktivní opatření. "Situace to umožňovala,“ řekl. Naopak současné zmírnění šíření nákazy je podle jeho lov výsledkem toho, že ministerský kabinet nařídil na sklonku roku v celé zemi nejpřísnější stupeň restrikcí.

