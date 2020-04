Epidemie ustupuje. Hygienici cílí na místa, kde počet nakažených roste

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je situace kolem epidemie v Česku velice příznivá. Neustále roste počet vyléčených pacientů. "Stabilně stoupá, je jich přes 3000 a procentuálně přes 40 %, to považuji za nejvíce optimistickou zprávu," prohlásil Vojtěch.

Reprodukční číslo je teď 0,7. Jeden nakažený tedy dál nakazí méně než jednoho člověka, to je podle odborníků důkaz, že epidemie ztrácí sílu. Ještě začátkem března přitom reprodukční číslo bylo 2,6. Naopak testů neubývá, ale také jejich počet neroste a na slibovaných 10 tisíc se laboratoře stále nedostaly.

"Neklesá nám počet testovaných, které se denně dělají, stále pohybujeme někde mezi 7500 až 900 denně, a přitom nám setrvale klesá počet nově diagnostikovaných pacientů s Covid-19," řekl ředitel ÚZIS Ladislav Dušek.

Pozitivní jsou asi 3 % všech testů. Podle predikce, kterou odborníci předložili 1. dubna, mělo být v Česku koncem měsíce dubna přes 14 tisíc nakažených. Teď, po třiceti dnech a zavedených opatřeních, je reálný počet nakažených zhruba poloviční.

Nově epidemiologové odhadují, že do konce června by mělo být 8,5 tisíce potvrzených případů. Podle matematického modelu by tak denně mělo přibýt 15 nakažených. Odborníci ale dodávají, že ještě nemáme vyhráno a je nutné připravit se na případnou druhou vlnu pandemie.

"Platí, že systém musíme nastavit tak, aby byl na režim stand-by, aby byl schopen zvládnout nárůst počtu pacientů, ale současně aby umožňoval návrat k obnovení té obvyklé zdravotní péče," řekl předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (CSARIM) Vladimír Černý.

Lidé se už také mohou testovat bez doporučení lékařů, v takovém případě ale samoplátci za test dají i 3000 korun. Od zítřka by také měla začít fungovat tzv. Chytrá karanténa.

"Myslím si, že ten systém je v tuto chvíli připraven a uvidíme v horizontu následujících týdnů, jak se bude uplatňovat při rozvolňování opatření. Jak ta hrozba bude narůstat, budeme přijímat regionální opatření. Neznamená to, že půjde region do karantény, ale ty opatření budou mnohem cílenější," prohlásil náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Nejvíce nakažených na 100 tisíc obyvatel je v současné době na Domažlicku, Chebsku Olomoucku a Litoměřicku. Právě v těchto regionech chce ministerstvo teď nově cíleně a plošně testovat obyvatele.