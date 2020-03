Erdogan dál tlačí uprchlíky do Řecka po souši, na moře ale nesmějí

Střety mezi migranty a policisty na hranicích Evropské unie se odehrávají na souši i na vodě. Prezident Turecka Erdogan ale prohlásil, že země nedovolí uprchlíkům přeplout do Unie přes Egejské moře, protože je to příliš nebezpečné.



Erdoganův výrok přichází nedlouho poté, co oznámil, že Ankara nebude běžencům dál bránit v překročení hranic Evropské unie, k čemuž ho zavazuje dohoda z roku 2016. Během týdne se tak daly do pohybu desítky tisíc uprchlíků snažící se najít v Evropě lepší život. Jenže brány jsou zavřené a jejich situace je zoufalá. Domů se vrátit nechtějí a do unie nemohou.

"Život v Sýrii se stal velmi složitým. Vlastně v Sýrii nezbyl už žádný život. Kvůli tomu jsme utekli nejdřív do Turecka, ale není tam pro nás práce. Takže musíme jít do Evropy, například do Německa nebo Nizozemska," popsal jeden z uprchlíků.



Přestože pobřežní stráž má zamezit ilegálním přesunům běženců na Egejském moři, stále podle Erdogana platí, že Ankara nehodlá bránit migrantům v opuštění Turecka. Vzrůstající napětí děsí i obyvatele Řecka.



"Tahle situace musí skončit, protože je problematická jak pro nás, tak pro běžné Turky na druhé straně. Samozřejmě jsou na tom špatně i například děti migrantů, když musí čekat na hranicích v dešti a zimě," řekl jeden z obyvatel Řecka.

Vyhrocenost situace se projevuje na obou stranách hraničního plotu. Podle řeckých médií turecká armáda nutí uprchlíky k překročení hranice a Ankara zase píše o brutálních praktikách řeckých bezpečnostních složek. Přes plot létají kouřové granáty nebo slzný plyn. Řešení situace zůstává v nedohlednu.



V Turecku jsou aktuálně téměř čtyři miliony uprchlíků. Kvůli nedávným bojům v Sýrii se dal do pohybu další milion lidí. Podle Unie Erdogan tlačí na Evropu, protože chce lepší podmínky, než k jakým se obě strany zavázaly při uzavření dohody v roce 2016.