Erotické napětí mezi Štěpánkou a Pavlem ze Svateb se stále prohlubuje

Pořad Svatba na první pohled se už tuto středu přehoupne do své druhé poloviny. V pořadí již pátý díl bude sledovat všechny čtyři páry. Tři z nich manželské, čtvrtý stále svatba čeká. Jestli si Simona s Radkem řeknou Ano, zjistíte ve středu ve 20:20 na TV Nova.

Ve středu se můžete podívat už na pátý díl sociálního experimentu Svatba na první pohled. Štěpánka s Pavlem jsou podle očekávání se vztahem nejdál. Vracejí se z líbánek a začínají spolu žít v Pavlově bytě. "Budeme spát v manželské posteli a budou i normální manželské povinnosti," směje se Pavel, když vede Štěpánku do své ložnice.

Štěpánka neprotestuje, a tak při společném uléhání do postele, Pavel svým typicky laškovným stylem dodává: "Takže to ozkoušíme, vyzkoušíme kapitána?" Jak tato zkouška dopadla, se dozvíte ve středeční epizodě. Video na Nova Plus také možná něco napoví.

Natália s Františkem už spolu bydlí a snaží se pracovat na svém vztahu. Natálka připravila Františkovi tajnou oslavu narozenin, na kterou pozvala jeho přátele. A navzdory strachu, který má z kolečkových bruslí, se na ně s Františkem vypravila. "Společné chvilky a zážitky jsou strašně důležité," uvědomuje si najednou. "Je krásný, když někdo překoná svůj diskomfort kvůli druhému,“ pochvaluje si František. Vypadá to, že k sobě přece jen dokáží najít cestu.

Zato na svatební cestě Petry a Reného ve Slovinsku je to jako na houpačce. René je velkým milovníkem adrenalinových sportů, zatímco Petra si ze všeho nejvíc užívá lehátko na rozpálené pláži. "Chtěla bych třicet stupňů a vodu teplou alespoň dvacet čtyři," stěžuje si Petra.

"Jsem promrzlá na kost a mám husí kůži," říká zhruba po hodinové jízdě na raftu. Stačí málo a zakřičí na Reného, který je ve svém živlu a rozdováděně na ni stříká studenou vodu. "Možná, kdyby se uvolnila, tak by si to užila," říká René a trochu zklamaně dodává: "Asi to není dovolená podle jejích představ."



