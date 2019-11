Erotický klub dostal v Holešovicích stopku, hrozí, že se přesune do centra

Odborníci varují před přesunem největšího pražského erotického klubu z holešovické tržnice do centra metropole. Pražští radní mu letos vypověděli nájemní smlouvu. V centru by prý mohl být příčinou vyšší kriminality nebo šíření sexuálně přenosných nemocí.

Pražští radní vypověděli nájemní smlouvu provozovateli Showparku letos na jaře. Podle jednatele podniku jim vedení magistrátu nesdělilo důvod, proč mají holešovickou tržnici vyklidit a nenabídli ani jinou alternativu. „Náměstek Vyhnánek mi nepředložil argumenty, proč tady ta provozovna nemůže být, prostě si ji nepřeje, je mu to úplně jedno,“ vysvětlil jednatel společnosti E.R.O.C. Zbyněk Matela.



S tím náměstek Vyhnánek nesouhlasí a tvrdí, že jednání mezi oběma stranami probíhají. Problém je prý v zákonu, který neumožňuje hlavnímu městu prodloužit nájemní smlouvu s provozovatelem podniku, který se dá označit za nevěstinec. Prostituce je totiž v Česku zakázaná. „Hlavní město Praha prostě nemůže podepsat nájemní smlouvu s nevěstincem,“ oponuje náměstek primátora Pavel Vyhnálek (Praha SOBĚ).



Odborníci nicméně varují, že pokud se největší pražský podnik, který ročně navštíví 160 tisíc zákazníků a pracuje v něm 600 takzvaných „výkonných umělkyň“, bude muset z Holešovic vystěhovat, sexuální byznys se přesune do ulic centra metropole. „Zvýší se nemocnost, kriminalita a ty ženy, které jsou do toho angažovány, na to taky doplatí,“ varuje psycholog Ivan Douda.



Soud o tom, jestli největší pražský podnik s neřestí nakonec v Holešovicích zůstane, definitivně rozhodne příští týden.