Etna dál chrlí lávu, prach a popel! Erupce přichází krátce za sebou

Jedna z nejaktivnějších evropských sopek opět připravila turistům úžasnou podívanou. Do vzduchu v neděli ráno chrlila lávu, prach a popel. Podle agentury APTN se oblak kouře dostal několik kilometrů vysoko.

Jedná se už o čtvrtou erupci za poslední čtyři dny, láva se valila z jihovýchodního kráteru. Vzhledem k tomu, že je sopka aktivní, je okolí uzavřeno.

Etna vybuchla v posledních dnech hned několikrát, tekoucí lávu se podařilo zachytit satelitu ESA v rámci mise Copernicus – Sentinel 2.

Erupce byly problematické zejména na začátku tohoto týdne, kvůli popelu a prachu muselo přerušit provoz letiště v Katánii kvůli znečištění, to se ale v neděli provozu nedotklo.

Mount #Etna spewing lava and ash into the sky

The volcano has erupted twice in less than 48 hours.

This image, captured yesterday by @CopernicusEU #Sentinel2, it's processed using the missions shortwave-infrared band to show the lava flow (bright red).https://t.co/BleuMGGsLH pic.twitter.com/aM1hjjosx0