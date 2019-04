EU chce změnit názvy některých potravin. Z burgeru udělá kotouč

Zemědělská komise Evropské unie má problém s dalším názvem potravin. O novele bude po květnových volbách hlasovat Evropský parlament a pokud bude schválena, postoupí návrh k Evropské komisi a členským státům.

Pokud by nová legislativa prošla, tak by vegetariánské steaky anebo burgry z našich stolů úplně zmizely. Do budoucna bychom si tak mohli objednat maximálně vegetariánskou desku nebo kotouč. "Myslím si, že kdyby za mnou někdo přišel, že si chce koupit desku, tak ho pošlu asi spíš do stavebnin než do restaurace," tvrdí spolumajitelka veganské restaurace paní Zuzana.

"Myslíme si, že steakem by se měl nazývat opravdový steak z masa. Ostatní potraviny by měly mít jiný název. Lidé by měli vědět, co jedí," obhajuje návrh europoslanec Éric Andrieu.

Změna názvu by nečekala jen fazolové burgery, ale také veganské párky, tofu salámy, veganské steaky anebo robi maso.

"Přijde nám to trošku zbytečné, protože si myslíme, že už je to dost odlišené, co se týče názvu - ať už vegeburgery nebo rostlinné salámy a tak. Takže ta záměna se reálně neděje si myslíme," tvrdí Kateřina Brzicová z České veganské společnosti.

Evropská unie už měnila názvy výrobků, u kterých byl jejich název zavádějící kvůli jejich složení. Mezi takové patří například pomazánkové máslo, kterému se teď říká tradiční pomazánkové, nebo tuzemský rum, ze kterého je tuzemák.