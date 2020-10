EU má být uhlíkově neutrální, poslanci chtějí snížení emisí o 60 procent

Poslanci Evropského parlamentu schválili ambiciózní plán, jehož definitivní schválení ale ještě musejí podpořit členské státy. Výsledkem bude společný klimatický zákon. Europoslanci požadují rovněž vznik Evropské rady pro změnu klimatu.



Evropská unie chce předejít dopadům klimatické změny, zasadit se o šetrnější přístup ke klimatu se zavázala i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Europoslanci minulý týden odhlasovali ještě ambicióznější plán, o kolik mají členské státy snížit do roku 2013 emise.



Sedmadvacítka má do roku 2030 snížit emise o 40 procent oproti roku 1990. Komise nedváno navrhla tento cíl zvýšit na alespoň 55 procent. Parlament šel ještě dál a chce snížení emisí o 60 procent. Je to prý nezbytné, pokud mají EU jako celek i členské státy samosatně do roku 2015 dosáhnout uhlíkové neutrality. Poslanci o tom chtějí co nejdřív jednat s Evropskou radou, tedy premiéry a prezidenty členských států.



Součástí schváleného návrhu europoslanců je i pověření Komise předložením konkrétních způsobů, jak bude uhlíkové neutrality dosaženo, a to nejpozději do 31. května 2023. Má nastavit i nový cíl snížení emisí pro rok 2040.



„Přijetím zprávy vyšleme Komisi a Radě jasný signál pro nadcházející jednání. Očekáváme, že všechny členské státy dosáhnou klimatické neutrality nejpozději do roku 2050. Aby se nám to podařilo, potřebujeme silné průběžné cíle na roky 2030 a 2040,“ uvedla europoslankyně Jytte Gutelandová (S&D).



Žadoucí je podle europoslanců rovněž zřízení nové Evropské rady pro změnu klimatu. Ta by byla nezávislým orgánem složeným z vědců a dalších odborníků. Kromě monitorování dosažených pokroků by její zaměstnanci posuzovali, zda je unijní politika pro změnu klimatu jednotná.