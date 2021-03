EU má plán, jak rozdělit vakcíny od Pfizeru. Rakousko hrozí bojkotem

Minulý týden se na několikahodinové, místy ostré debatě, nedokázali lídři EU shodnout na tom, podle jakého klíče rozdělí 10 milionů vakcín. Vyjednáváním pak pověřili velvyslance a ti byli úspěšnější.





Podle nich by se sedm milionů dávek mohlo rozdělit podle počtu obyvatel. Zbylé tři miliony by měly zamířit k šesti státům, které dostávají nejméně. Česko by tak z deseti milionů mohlo získat původně domluvených 160 tisíc dávek plus 140 tisíc navíc.



"My si myslíme, že ty počty se mají narovnat celkově pro všechny vakcíny, nejen pro Pfizer, takže v tuto chvíli na tom nemáme shodu. Protože si myslíme, že je potřeba dodržovat ty dohody, co jsme si dali na začátku," okomentoval jednání premiér Andrej Babiš (ANO).



Ani jedna dávka nezamíří do Rakouska, které spor uvnitř sedmadvacítky odstartovalo. Země tak s nynějším kompromisním návrhem nesouhlasí a hrozí, že pokud žádné vakcíny navíc nedostane, zablokuje další společné nákupy až sta milionů vakcín.

Podle nově zveřejněné studie je vakcína Pfizer/BioNTech stoprocentně účinná u dětí ve věku od 12 do 15 let. U všech zúčastněných se do měsíce po očkování objevily protilátky a žádné dítě covid-19 nedostalo.

Dál ale přetrvává nedůvěra některých států vůči vakcíně AstraZeneca. Německo se rozhodlo, že zastaví očkování touto látkou u lidí mladších 60 let. U několika očkovaných se totiž objevily případy mozkové žilní trombózy. Souvislost s očkováním se ale zatím neprokázala.