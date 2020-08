EU neuznává výsledky běloruských voleb, Lukašenkovy lidi čekají sankce

"Naše stanovisko je jasné. Násilí musí skončit a musí ho nahradit mírumilovný a věcný dialog. Vedení Běloruska musí zohlednit přání svého lidu," uvedl po jednání sedmadvacítky předseda summitu Charles Michel.

Zdůraznil, že o osudu země se nesmí rozhodovat v Moskvě nebo Bruselu, ale musejí o něm rozhodnout občané.

"Demonstrace v Bělorusku nesouvisejí s geopolitikou. Jsou o právu lidí svobodně si zvolit svoje vedení," doplnil Michel na twitteru.

The European Union stands in solidarity with the people of #Belarus . And we don't accept impunity. The protests in Belarus are not about geopolitics. This is about the right of the People to freely elect their leadership. #EUCO pic.twitter.com/SAzeIq7T85

Evropští lídři o situaci v Bělorusku jednali prostřednictvím videokonference. Shodli se, že prezidentské volby z 9. srpna, ve kterých měl Alexandr Lukašenko získat 80 procent, tamější úřady zfalšovaly, informovala agentura AP. EU proto jejich výsledky neuznává.

Lukašenko se stal prezidentem už pošesté. Ne náhodou je s ním dlouhodobě spojen přídomek "poslední diktátor v Evropě".

Sedmadvacítka podle Michela připravuje seznam významných představitelů běloruské politiky, na které Brusel uvalí sankce. Pravděpodobně jim rovněž zakáže vstup na území EU. "Bělorusové mají právo na volební výsledek, který doopravdy odpovídá jejich volbě. EU současné výsledky nemůže akceptovat," vzkázal nizozemský premiér Mark Rutte. Rovněž německá kancelářka Angela Merkelová chce, aby se volby konaly znovu.

"Bělorusové chtějí změnu. A chtějí ji teď. Přejí si demokracii a nové prezidentské volby. EU stojí za nimi," napsala předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová na twitteru.

The people of #Belarus want change. And they want it now.



They demand the release of all unlawfully detained people and the prosecution of those responsible for police brutality. They want democracy and new presidential elections. The EU stands with the people of Belarus. pic.twitter.com/RaCDQYBJ4S