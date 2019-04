EU posílí ochranu vnějších hranic! Pohraničníků bude až 10 tisíc

Do roku 2021 by měla mít Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) pět tisíc příslušníků, v roce 2027 bude hranice EU hlídat 10 tisíc zaměstnanců Frontexu. Ten navíc dostane nové pravomoci.

Text nařízení podpořilo 403 europoslanců, proti bylo 162, hlasování se zdrželo 44. EU si od nařízení slibuje, že pomůže odstranit nedostatky v činnosti agentury a lépe ji připravit na současné výzvy. Teď má Frontex zhruba 1700 zaměstnanců.

Stálý sbor by měl podpořit vnitrostátní orgány, tedy policii či pobřežní stráž, při ochraně hranic, tzv. návratové politice, tedy deportacích těch, kterým byla zamítnuta žádost o azyl, a v boji proti přeshraniční kriminalitě.

Nařízení počítá i s rezervním týmem pro rychlé nasazení, který by měl řešit případné nouzové situace. Ve stálém sboru budou lidé zaměstnaní přímo Frontexem a ti, které do unijní organizace vyšlou členské státy.

"Tato právní norma změní způsob, jakým se Evropská pohraniční a pobřežní stráž zabývá migrací, přičemž zajistí, že k dispozici bude mít 10.000 pohraničníků a zaměstnanců. Zintenzivní boj proti přeshraniční kriminalitě ochrání základní práva a pomůže při efektivním navracení osob, které nárok na ochranu nemají," uvedla zpravodajka Roberta Metsolová, zástupkyně Evropské lidové strany z Malty.

"Našimi hlavními zásadami byla férovost vůči těm, kteří potřebují ochranu, přísnost vůči těm, kteří na ni nemají nárok a tvrdost vůči těm, kteří se snaží zneužít nejzranitelnější osoby na této planetě. Občané nás o to žádali a my jsme to zajistili, a to v rekordním čase," dodala Metsolová.

Frontex bude členským státům pomáhat idenfitikovat ty, kteří jsou na území EU nelegálně, a také bude pomáhat s vyřizováním cestovních dokladů pro deportované lidi. Dnes může Frontex uzavírat dohody jen se zeměmi v bezprostředním sousedství EU, toto omezení nařízení ruší.