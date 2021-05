EU upraví digitální kodex. Chce označovat lživý obsah na internetu

Brusel ve středu požádal technologické společnosti, které v Evropské unii ovlivňují více než 10 % obyvatel, aby se důrazněji postavily proti dezinformacím a zavedly ověřování faktů. Členské státy chtějí doplnit současný digitální kodex o nové zákony - ty by umožňovaly uvalit sankce na společnosti, které by nedodržovaly pravidla kontroly informací.

Facebook, instagram, twitter, youtube a tiktok by podle evropské komisařky Věry Jourové (ANO) neměly obsah mazat, ale pouze jej označit za dezinformační. Evropská unie se tak snaží reagovat na odhalení z roku 2018, kdy sociální sítě posílily řadu nepravdivých informací, které se objevily před hlasováním o Brexitu nebo před volbami v USA v roce 2016.

Zákon o digitálních službách umožní Evropě ukládat pokuty společnostem, které nebudou prokazovat rázné kroky v boji proti dezinformacím. Kodex bude rozšířen o zákon v momentě, kdy se na něm shodnou členské státy. Evropská unie počítá se začátkem roku 2022.

Mezi návrhy, které by měl Brusel do konce roku projednat, je také nařízení o politické reklamě a cílení na uživatele na základě osobních údajů.

