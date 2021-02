EU zaostává za Británií. Podívejte se, jak rychle státy očkují! SROVNÁNÍ

Podle údajů webu Our World In Data, který spravuje vědecký tým pod záštitou univerzity v Oxfordu, je na tom, co se týče proočkovanosti populace, nejlépe Izrael. Na 100 obyvatel tam bylo podáno 54,7 vakcíny.

V Evropě si vede nejlépe Velká Británie, která dle samého zdroje podala 14,2 vakcíny na 100 obyvatel. "Tímto tempem má Spojené království proočkováno kritické množství obyvatelstva do léta, kdežto EU to nestihne ani do Vánoc," okomentoval situaci europoslanec Jan Zavadil (ODS) na twitteru, kde sdílel graf s údaji z Our World In Data.

Z grafu je patrné, že Velká Británie má velký náskok před celou Evropskou unií, včetně první země v pořadí, kterou je Malta s 6,2 vakcínami na 100 obyvatel. Data týmu z oxfordské univerzity se ale liší od oficiálních údajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí, které je získává přímo od států Evropská unie a některých dalších evropských zemí.

Podle těchto dat je na tom v Evropské unii nejlépe Irsko, kde první dávku vakcíny dostalo 4,1 % populace. Na druhém místě je Malta s 3,7 %, posléze Finsko a Slovinsko. Česká republika je se svými 2,2 % na 14. místě, nicméně je nutné poznamenat, že k 2. únoru nebyla dostupná data ke všem zemím EU.

Ve srovnání chybí například Rakousko, Chorvatsko nebo Rumunsko. V tabulce níže naleznete dostupné údaje.

Mezi srovnávanými zeměmi není ani Velká Británie, které k 1. lednu letošního roku skončilo přechodné období a oficiálně vystoupila z Evropské unie. Její náskok je nicméně pochopitelný. Ve chvíli, kdy začala očkovat své obyvatele, ve státech Evropské unie ještě vakcína nebyla schválená.

Britský zpravodajský web BBC uvedl, že dosud dostalo ve Velké Británii první dávku vakcíny 9,2 milionu lidí, což je zhruba 14 % populace.

Podle webu Politico, který vytvořil predikci proočkovanosti populace pro jednotlivé země, by Velká Británie měla mít v září naočkováno přibližně 70 % populace. Evropská unie jako celek bude mít v tu dobu pouze 20 % a Česká republika zhruba 15 %.

Při vytváření grafů ale web nepočítal s příchodem vakcíny AstraZeneca, takže je zde potenciál pro zrychlení očkování v jednotlivých státech napříč Evropskou unií.

Nadějná vakcína se vyrábí i v Česku. Už brzy by mohla být k dostání: