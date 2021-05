Eurobankovky prošly nepatrnou změnou. Všimli jste si toho také?

Některé bankovky jednotné evropské měny prošly nepatrnou změnou. Detailu si už řada lidí všimla a o svůj postřeh se dělí na sociálních sítích.

V roce 2019 totiž skončil Mario Draghi, nynější italský premiér, v čele ECB a novou guvernérkou se stala Christine Lagardeová. Zkušená politička, někdejší francouzská ministryně financí a ředitelka Mezinárodního měnového fondu, od té doby "připojuje" svůj podpis na nové eurobankovky.

Finally found my first @Lagarde euro note from circulation pic.twitter.com/if3Zuaaikv