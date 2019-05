Europarlament netradičně: Miliony šálků kávy a 27 tisíc hlasování!

Evropský parlament zastupuje přes 500 milionů obyvatel a také 28 států - z toho hlediska jako jediný na světě. Reportérka TV Nova Kristina Tůmová se proto rozhodla divákům ukázat jeho budovu v Bruselu - včetně zákulisí.

Sídlo, kde europoslanci pracují, je jedno velké bludiště. Všechno je propojené chodbami, výtahy a pasážemi, dostat se ale z jednoho konce na druhý může zabrat i deset minut.

Zatímco v chodbě na jedné straně si čeští europoslanci vyzvedávají poštu, jejich kanceláře jsou o několik pater výš jiným směrem. Do kantýny je to po eskalátorech ještě asi dvě minuty. Za jeden den tu můžete hravě naběhat několik kilometrů.

Europoslanci se od července 2014 do prosince 2018 účastnili 255 plenárních zasedání, na kterých strávili přes dva tisíce hodin. Přijali přes dva tisíce dokumentů, z toho 708 legislativních návrhů.

Poslanci během čtyř a půl let hlasovali celkem 27000x, což je přes sto hlasování na jedno zasedání. To asi vyžaduje hodně šálků kávy. Kolik kávy se tu denně vypije, ještě ale nikdo nespočítal. Pokud by si každý europoslanec denně dal tři, vypilo by se jich přes dva tisíce. A za rok přes půl milionu.

Když je práce moc, pomůže krátká procházka nedalekým parkem. Kolik si ale europoslanec za svou práci vydělá? Čistý měsíční plat europoslance je od loňského července 175 tisíc korun, většina z něj ale ještě odvádí daň ve svém státě.

Loňský "rozpočet" parlamentu byl 50 miliard korun, na platy padla téměř čtvrtina. Asi na 90 korun pak vyjde roční provoz Evropského parlamentu v přepočtu na jednoho obyvatele členského státu Unie.