Europarlament se změní! Posílí liberálové, zelení a nacionalisti

Zatímco doposud vždy platilo, že po volbách do Evropského parlamentu měly pohodlnou většinu dvě největší frakce, letos budou k získání většiny potřebovat třetího partnera. Podle odhadů, které nad ránem zveřejnil Evropský parlament, to vypadá, že Evropská lidová strana bude mít 179 křesel, socialisté o 29 méně.

K většině je potřeba 376 mandátů, lidovcům a socialistům chybí 47 křesel. Spolupráce se nabízí s frakcí liberálů ALDE, která naopak výrazně posílila a místo stávajících 68 křesel má mít podle odhadů 107. Výrazně posílení z voleb vzejdou také Zelení, místo 52 křesel jim průzkumy přičítají 70.

Naopak propad z 76 na 58 předpokládají u frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR), jejíž spitzenkandidátem, tedy adeptem na post předsedy Evropské komise, byl Čech Jan Zahradil. ECR postihlo výrazné oslabení hlavně v Británii, přestože Britové nakonec europoslance volili, vládní konzervativci ve volbách naprosto propadli.

Predikce tak ECR předpovídají stejný výsledek jako u frakce Evropa národů a svobody. Její zástupci zaznamenají zřejmě vítězství ve Francii a v Itálii. Doposud měla frakce 36 zástupců.

Další euroskeptická frakce Evropa svobody a přímé demokracie zase slaví díky úspěchu Nigela Farage a jeho nové Brexit party ve Velké Británii. Měli by mít 56 křesel, teď mají 42. Nejmenší frakcí by měla být levicová GUE/NGL s 38 mandáty, ta oslabila z 52 mandátů.

Sedm europoslanců zatím vede Evropský parlament jako nezařazené. U 28 jejich příslušnost k frakci zatím není jistá. Mezi nimi by měli být třeba čeští Piráti. Jak prozradil jejich předseda Ivan Bartoš, trojice pirátských europoslanců letí v pondělí jednat do Bruselu. Nabízí se spojení třeba s frakcí liberálů ALDE, byť tam podle Bartoše může být problémem to, že součástí frakce je už hnutí ANO. Případně by mohla strana rozšířit také frakci Zelených, kde v minulosti zasedali jiní poslanci z evropských pirátských stran.

Do rozvržení sil mohou zasáhnout další jednání. Například maďarský Fidesz má pozastavené členství v Evropské lidové straně a jednal s frakcí ECR. O vytvoření silnější euroskeptické pravicové frakce usilovala Alternativa pro Německo.

České strany a příslušnost k frakcím v Evropském parlamentu

ANO – Frakce Aliance liberálů a demokratů pro Evropu – ALDE

ODS – Frakce Evropských konzervativců a reformistů – ECR

Piráti – Zatím není známo, bude jednat s ALDE, Zelenými a v případě úspěchu dalších pirátských stran není vyloučeno ani založení nové frakce

TOP 09/STAN – Frakce Evropské lidové strany – EPP

SPD – Frakce Evropa národů a svobody – ENF

KDU-ČSL – Frakce Evropské lidové strany – EPP

KSČM – Frakce Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice – GUE/NGL