Europoslanci požadují bezplatné covid pasy, Česko je chce zpoplatnit

Ačkoliv europoslanci při schvalování návrhu na covid pasy přišli s požadavkem, aby byly bezplatné, česká vláda chce jejich vydávání zpoplatnit. Vyplývá to z dokumentů, které získaly Hospodářské noviny. Nepočítá se ani s bezplatným testováním.

Minulý týden poslanci Evropského parlamentu odhlasovali podobu covid pasů. Požadují, aby měly jednotnou podobu a členské státy je vydávaly svým občanům bezplatně. Podle dokumentů z konce března, které připravilo ministerstvo zdravotnictví, se ale česká vláda s vydáváním zdarma nepočítala.

"Nelze akceptovat povinnost bezplatného vydávání certifikátů, respektive jeho jednotlivých komponent," stojí v pokladech. Hospodářským novinám mluvčí ministerstva Jana Schillerová ale sdělila, že Česko není proti bezplatnému vydávání covid pasů.

Redakce TN.cz ministerstvo požádala o vysvětlení, proč se informace v dokumentu liší od nynějšího vyjádření úřadu, zatím ale neobdržela odpověď.

"Pan premiér je skutečně vtipálek. V Čau lidi vypráví o tom, jak máme spěchat s covid pasem, abychom se do normálního života vraceli bezpečně. A přitom jeho vláda hází do covid pasu vidle, jak to jen jde," okomentoval případné zpoplatnění covid pasů prezident Svazu a obchodního ruchu ČR Tomáš Prouza.

Mluvčí ministerstva zároveň uvedla, že testy zdarma ve hře nejsou. "V případě, kdy se dělají kvůli cestování, je pojišťovny nehradí," vysvětlila. Europoslanci přitom navrhují i bezplatné testování.

"Evropský parlament nepožaduje pouze testy zdarma, ale hlavně požadujeme, aby ten byznys s předraženými PCR testy skončil. Ceny v Asii za PCR testy jsou už na polovině," vyjádřil se europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

