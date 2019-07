Eurovolby rozhodli mladí! Tohle byl nejčastější důvod, proč volit

Letošní volby do Evropského parlamentu rozhodli především mladí voliči. Vyplývá to z výsledků povolebního průzkumu Eurobarometr. Narostl také počet lidí, podle kterých má jejich hlas v Unii váhu.

Svůj hlas v letošních eurovolbách odevzdalo mnohem více mladých lidí, než tomu bylo před pěti lety. Účast potvrdilo 42 % dotázaných ve věku od 16, případně 18 do 24 let. To je o 14 procentních bodů více než při eurovolbách v roce 2014.

K letošním volbám přišlo také více 25letých až 39letých voličů - oproti minulému lasování o 12 procentních bodů. K volbám podle průzkumu Eurobarometr dorazilo 47 % dotázaných z této věkové kategorie. Nárůst účasti u mladých byla vyšší než u jiných skupin.

Zároveň se podle průzkumu, kterého se zúčastnilo téměř 28 tisíc lidí z 28 členských států EU, zvýšil počet proevropsky smýšlejících voličů. Až 68 % respondentů si myslí, že jejich země z členství v Unii profituje. 56 % dotázaných pak uvedlo, že má jejich hlas v EU váhu.

Jako důvod, proč jít k volbám do Evropského parlamentu, sdělilo 52 % (v Česku 35 %) respondentů občanskou povinnost. Z důvodu podpory EU se voleb zúčastnilo 25 % voličů, 18 % dotázaných se pak domnívá, že mohou hlasováním docílit nějaké změny.

"Evropský parlament a volby do něj se staly součástí normálního demokratického života občanů. Tyto volby však byly něčím víc než jen projevem občanské povinnosti. Občané volili, protože jsou proevropští, protože věří, že hlasováním mohou věci změnit. Evropský parlament musí nyní tato očekávání naplnit," myslí si předseda nového Europarlamentu David-Maria Sassoli.

Volební účast byla v letošních eurovolbách nejvyšší za posledních dvacet let. Největší nárůst voličů zaznamenalo Polsko (o 22 procentních bodů více), Rumunsku (o 19 více) a Španělsku (o 17 více). V Česku se od posledních voleb do Evropského parlamentu účast zvýšila o 11 procentních bodů. I přesto byla druhá nejnižší v celé EU.