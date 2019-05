Tito vaši sousedé chtějí do Bruselu! MAPA kandidátů v eurovolbách

O křesla 21 českých europoslanců se v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu uchází celkem 844 kandidátů. Velkou převahu má na kandidátních listinách Praha, odkud pochází téměř 200 kandidátů. Své europoslance Češi vyberou v pátek a v sobotu 24. a 25. května.

Volby do Evropského parlamentu jsou specifické tím, že strany mají pro celou republiku jednu kandidátní listinu. Ze stejných jmen tak vybírají lidé v Karlových Varech, v Praze či v Ostravě. Letos mohou vybírat z 844 jmen. Kandiduje celkem 39 stran a hnutí.

Téměř 200 kandidátů má trvalé bydliště v Praze. Na interaktivní mapě, kterou vytvořil doktorand Masarykovy univerzity a konzultant společnosti Restartup Daniel Kerekes, se můžete podívat, jestli se o místa v Evropském parlamentu uchází někdo z vaší obce nebo města. Stačí najet myší na vlaječku nebo logo strany a uvidíte, kdo z dané obce kandiduje, za jakou stranu, na jaké pozici a kolik mu je let.

Mandáty v Bruselu a ve Štrasburku obhajuje sedm stran. Před pěti lety vyhrálo volby hnutí ANO, to jej do voleb vedl bývalý eurokomisař Pavel Telička. Ten se ale během pěti let v Evropském parlamentu s hnutím rozešel. Lídrem kandidátky je stávající europoslankyně Dita Charanzová.

Telička vede do voleb nové hnutí HLAS. Stejnou cestou se vydal i europoslanec Jaromír Štětina, který byl zvolen za koalici TOP 09 a STAN, teď vede novou kandidátku subjektu Evropa společně (ESO). Kandidátka TOP 09 a STAN skončila před pěti lety druhá. Strany se pak rozešly a kandidovaly v dalších volbách, například ve sněmovních v roce 2017, samostatně, nyní ale opět sestavily společnou kandidátku.

Své europoslance mají také ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, ODS a Svobodní. Ambice získat křesla v Evropském parlamentu mají Piráti, kteří před pěti lety skončili těsně pod pětiprocentní hranicí, nebo další sněmovní strana - SPD.



