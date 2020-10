Eva odpovídá na žádost Babiše: Chce pomoci trasovat, nemá se kam obrátit

Nakažených v České republice rychle přibývá a hygienám chybí lidé, kteří by pomohli s trasováním. Premiér Andrej Babiš (ANO) proto apeloval na firmy, aby poskytly vyškolené operátory. Pomoci by chtěla také bývalá operátorka Eva B. z jižních Čech. Ta však neví, na koho se má obrátit.

Kvůli zhoršující se epidemické situaci v České republice vystoupil v sobotu premiér Andrej Babiš, aby zhodnotil současný stav. Zároveň přiznal akutní nedostatek lidí, kteří pracují na trasování a nakažené lidi obvolávají.



Vyzval proto majitele call center a různých firem, aby nabídli k dispozici vyškolené operátory. "Nyní potřebujeme asi 500 volajících. Takže všichni, kteří mají profesionálně vyškolené operátory, tak budeme rádi, když nám je nabídnou,“ řekl Babiš.



Pomoci by chtěla také paní Eva B. z jižních Čech, která pracovala jako operátorka. Ta však neví, na koho by se měla obrátit. Proto kontaktovala redakci TN.cz s tím, že by také ráda pomohla s trasováním.



"Jelikož marodím se zlomeným nosem, tak bych se obvolávání mohla nyní věnovat celých osm i více hodin. Jsem bývalá operátorka společnosti Vodafone a myslím, že docela i úspěšná,“ řekla TN.cz paní Eva.



Nikde však nenašla žádný kontakt na příslušného člověka, kterému by mohla zavolat, přihlásit se jako dobrovolník a s obvoláváním nakažených lidí pomoci. "Vůbec se nedá najít, koho bych měla kvůli tomu kontaktovat. Nic jsem nenašla,“ dodala paní Eva.



Premiér ve svém sobotním projevu pouze zmínil, že jednotlivé firmy se mají obrátit v této věci přímo na něj, nebo na vládního zmocněnce Vladimíra Dzurillu.

Na celý apel premiéra Babiše se podívejte ve videu: