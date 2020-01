Eva porodila dítě v kómatu. Rodina poslala záchranářům dojemný vzkaz

V loňském roce policista Vojta prožíval těžké období. Přišel o manželku, která zůstala v bezvědomí po mozkové smrti. Lékaři se ji snažili několik měsíců udržet na přístrojích, aby mohla porodit dítě. To se jim nakonec podařilo. Rodina Evy teď měla záchranářům poslat vzkaz, ve kterém jim poděkovala za záchranu miminka. Všechny to velmi dojalo.

"Dobrý den, u příležitosti přelomu roku 2019/2020 jsme celé vaší ZZS JMK chtěli popřát do nového roku hodně úspěchů, zdaru a síly ve vaší práci. Každému jednotlivci u vás hodně lásky, zdraví a osobní i životní pohody. Připojujeme také jedno velké poděkování. Mělo být napsáno samozřejmě mnohem dříve, ne až teď...," napsala rodina Zdravotní záchranné službě Jihomoravského kraje. Ta se rozhodla dopis zveřejnit na svém facebooku.

V něm rodina popsala chvíle, které prožila v loňském roce. Záchranáře musela přivolat ke snaše Evě v dubnu, jelikož ji našli v bezvědomí. Na místo dorazila také lékařka a vrtulník. Evu se už bohužel nepodařilo zachránit. Prodělala mozkovou smrt. V té době však byla těhotná, takže ji museli lékaři udržet naživu, aby mohla žena porodit.

"Ale - jak nám bylo následně i potvrzeno ve Fakultní nemocnici Brno - díky vašim zdravotníkům, díky jejich znalostem, zručnostem, rychlému vyhodnocení celé situace, vybavení záchranného vozu a tím pádem výbornému zabezpečení vitálních funkcí naší snachy, mohli ve FN navázat na profesionálně provedenou první pomoc a po téměř 4 měsících úžasné péče oddělení ORIM I nám do naší rodiny předat malou vnučku, které naše snacha dala život, byť sama již byla dávno za prahem smrti," radovali se příbuzní v dopise.

Všem za záchranu miminka také poděkovali: "Je to neuvěřitelný příběh, zázrak, jehož jsme my i vy neoddělitelnou součástí. V každém úsměvu naší vnučky bude zároveň náš velký vděk. Je na světě skoro 5 měsíců, podle dosavadních zjištění lékařů se jeví zdravá, je veselá a úsměvy opravdu nešetří. Je to velká náplast na ztrátu její maminky, naší snachy. Za to vám patří obrovský dík. Vděčná rodina."

Záchranáře dopis velmi potěšil. "Těžko hledáme slova, která by vyjádřila naši radost a dojetí, když jsme četli tyto řádky… DĚKUJEME a dívence i celé rodině přejeme hodně zdraví, štěstí a společně strávených chvil," popřáli na svém facebooku.

