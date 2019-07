Eva si po operaci jela odpočinout do Tater. Srazilo ji auto!

Slovenka si po vážné operaci spolu se sestřenicí odjela odpočinout do Tater. Jen, co vyšly z penzionu v Lesné, je přímo na přechodu pro chodce srazilo auto. Obě ženy jsou vážně zraněné, podstoupily operaci. Teď se pořádně zlobí na řidiče, který nezastavil, přestože jiné auto ano.

Dramatický moment se odehrál v Tatranské Lesné. Dvě ženy chtěly přejít po přechodu pro chodce a poté dojít ke schodům, které vedou k zastávce. Místo toho se ale najednou jedna bolestí svíjela na cestě a druhá v příkopu. Informuje o tom portál tvnoviny.sk.

"Viděla jsem, že leží na zemi sražená. Pak se podívám doprava a řítilo se přímo na mě," uvedla sražená Eva z Prievidzy, která se prý během tohoto krátkého okamžiku nezmohla na nic. "A už jsem byla na kapotě, pak mě to odhodilo do příkopu," doplnila.

Výčet zranění dvou sestřenic nebere konce. "Jedna paní utrpěla zlomeninu stehenní kosti, podvrtnutí kotníku, pohmoždění a natržení svalu lýtka. Druhá paní zlomeninu předkolení, zlomeninu prstů ruky, pohmoždění hrudníku, zlomeninu tvářových kostí, otřes mozku, podvrtnutí krční páteře, byl tam i prasknutý první krční obratel," vypočítal primář popradské nemocnice Martin Lajoš.

K nehodě došlo, když jedno z aut dalo chodkyním přednost, to za ním ale nestihlo dobrzdit, proto přejelo do protisměru, kde turistky na přechodě srazilo. Podle odborníků to je jasná chyba řidiče. "Má povinnost jet takovou rychlostí, aby dokázal zastavit za vozidlem před ním," sdělil Jozef Drahovský.

Navíc v případě, že před přechodem zastaví jedno auto, má povinnost zastavit i to za ním a také to, které jede v opačném směru. "Sebrat jim řidičský průkaz a už ho nikdy nevrátit, že takhle ubližují lidem. I kdyby mě přišel odprosit, v životě mu to neodpustím," prohlásila Eva.

Policisté případ prošetřují, další podrobnosti ale sdělit nechtěli. Za ublížení na zdraví hrozí řidiči až pět let vězení. Podle informací TV Markíza muži policisté na místě sebrali řidičský průkaz.