Evakuované děti se v Polsku otrávily houbami. Jsou v kritickém stavu

Poté, co Tálibán obsadil Kábul, řada zemí nabídla pomoc lidem, kteří dlouhé roky pomáhali jejich vojákům v Afghánistánu. Pomocnou ruku dostala i dvanáctičlenná rodina zahrnující rodiče, děti a další příbuzné, která spolupracovala s britskou armádou.

O její evakuaci se minulý týden postaraly polské úřady, které ji umístily do Centra pro cizince nedaleko Varšavy. "Byli jsme velmi vděční za to, co pro nás Polsko udělalo, ale po tom, co nás za ten týden potkalo, se cítím smrtelně raněný," svěřil se polskému webu oko.press otec pěti dětí.

Tvrdí, že uprchlíci v centru dostávali jídlo pouze dvakrát denně, a měli tudíž hlad. Rodina se proto snažila přilepšit si houbami, které našla v lese nacházejícím se v areálu. Před tím, že by mohly být jedovaté, je prý nikdo nevaroval.

Po polévce z hub, mezi kterými byly i smrtelně jedovaté muchomůrky zelené, se některým členům rodiny udělalo špatně. Středisko proto zavolalo záchrannou službu, která do nemocnice odvezla dva chlapce ve věku 5 a 6 let a jejich 17letou tetu, sestru jejich otce.

Zatímco dívka se už cítí lépe a je stabilizovaná, chlapci jsou po otravě v kritickém stavu. Oba byli převezeni do Dětského zdravotního ústavu ve Varšavě, kde skončili na jednotce intenzivní péče.

"Jejich stav je velmi vážný, obrovskou roli zde hraje čas. Hledají se dárci pro transplantaci jater (příbuzní nejsou vhodní)," informoval v pondělí dopoledne na facebooku starosta města Podkowa Leśna Artur Tusiński. O několik hodin později dodal, že mezi rodinnými příslušníky se našel jeden vhodný dárce.

Tusiński zároveň popřel, že by lidé v centru dostávali najíst pouze dvakrát denně. "Jídlo dostávají cizinci třikrát denně. První den měli pouze jedno teplé jídlo, ale také obdrželi potraviny do zásoby," uvedl.

Stav jednoho z dětí naznačuje mozkovou smrt

Web oko.press s odvoláním na otce chlapců informoval, že šestiletý hoch v nemocnici zemřel. Tuto informaci ale polské ministerstvo zdravotnictví vyvrátilo. "Ani jedno z afghánských dětí, které skončily ve varšavském Dětském zdravotním ústavu, nezemřelo na otravu houbami. Ministerstvo je s nemocnicí v kontaktu," uvedl resort.

Ředitel Dětského zdravotního ústavu Marek Migdał to potvrdil, dodal ale, že stav šestiletého dítěte je opravdu kritický. Webu Onet.pl sdělil, že prognóza je velmi špatná. Přesto podstoupí transplantaci, která mu může zachránit život.

V úterý ústav informoval, že pětiletému dítěti transplantace provedena nebude. Jed z hub mu silně poškodil nervový systém včetně mozku, nachází se tak zřejmě ve stavu mozkové smrti. V tuto chvíli tak byl zahájen postup pro potvrzení diagnózy, který zahrnuje klinické pozorování, CT vyšetření a angiografii.